"خطفها وخلع ملابسها".. 10 سنوات لطالب متهم بهتك عرض طفلة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، بمعاقبة "ف.م"، 18 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، ويقيم بمركز قلين، بالسجن المشدد 10 سنوات، وألزمته المحكمة بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 الآف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته المصاريف الجنائية، و200 جنيه أتعاب محاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن أبوزهرة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية عمرو غنام، وذلك في أحداث القضية رقم 12222 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة قلين، والمقيدة برقم 2262 لسنة 2018 كلي كفر الشيخ.

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تبين من أمر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، بأنه في يوم 16 أغسطس 2018، بدائرة مركز شرطة قلين، خطف بطريق الإكراه طفلة صغيرة تدعى "ع.م"، مستغلًا حداثة سنها بأن صفعها على وجهها واقتادها عنوة إلى مكان بعيد عن أعين ذويها.

وأوضحت أوراق القضية اقتران الجناية بأخرى تتمثل في هتك عرض المجني عليها الطفلة بالقوة بأن حسر عنها ملابسها مستغلًا حداثة سنها ولامس موضع عفتها.

من جانب آخر قالت الطفلة في تحقيقات النيابة، إن المتهم تعدى عليها بالضرب وجذبها إلى إحدى الأراضي الزراعية وحسر عنها ملابسها ولامس موطن عفتها، وعند رؤيته أحد الأهالي لاذ المتهم بالفرار.