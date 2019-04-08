قناة السعودية: المملكة توقع اتفاقية لتصنيع طائرات تحكم عن بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، لتصنيع طائرات ريموت كنترول رياضية وقطع الغيار. ووقعت الاتفاقية، أمس "الأحد"، في مقر مدينة الملك عبد العزيز بالرياض، بحسب قناة السعودية. وأشارت القناة إلى أن الاتفاقية تأتي بدعم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ومساعده عبدالإله الدلاك، لتحقيق أهداف الهيئة العامة للرياضة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. Advertisements ولم تكشف بعد تفاصيل أخرى عن الاتفاقية. ووقع الاتفاقية المشرف العام على شؤون البرامج الخاصة بالمدينة المشرف على معهد بحوث الفضاء والطيران خالد الحصان، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية سعود الفغم. وأصدرت الداخلية السعودية في أبريل العام الماضي، تعليمات لهواة استخدام الطائرات اللاسلكية بالحصول على التصريح اللازم الذي يسمح لهم استخدامها لحين صدور تنظيم لها، وكان ذلك بعد يوم من إسقاط طائرة لاسلكية ترفيهية قرب قصر ملكي في الرياض.

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