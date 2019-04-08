الرئيس السوداني يوجه بالتعامل الإيجابي مع المبادرات المطروحة

صرح مسؤول سوداني اليوم الاثنين، بأن الرئيس عمر البشير أعطى توجيهاً "لجمع وتصنيف كل المبادرات المطروحة والتعامل معها إيجاباً لصناعة التحول في المستقبل".

وقال رئيس لجنة متابعة الأزمة بحر إدريس أبوقردة القول، عقب اجتماع طارئ للجنة الليلة الماضية مع الرئيس المفوض للمؤتمر الوطني أحمد هارون، إن المرحلة الحالية تتطلب "ضرورة إجراء ترتيبات انتقالية بالبلاد تتطلب مواصلة الحوار بمشاركة كل القوى السياسية سواء كانت قوى الحوار الوطني أو الممانعين أو الشباب في الحراك أو المسلحين في الخارج". بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وتحدث عن صدور توجيه من "اللجنة التنسيقية العليا" بقيادة الرئيس، لجمع وتصنيف كل المبادرات المطروحة والتعامل معها إيجاباً لصناعة التحول في المستقبل.

ودعا كل أهل السودان إلى "الجلوس مع بعض للحوار والتوافق ... حتى لا نقود البلاد إلى المجهول".

يأتي هذا بالتزامن مع اشتباكات وقعت اليوم بين الجيش السوداني وقوات من الأمن كانت تحاول فض اعتصام للمتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش.