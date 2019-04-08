التحالف العربي يدمر طائرة حوثية مسيرة باتجاه السعودية

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت جسماً غير معرّف باتجاه مدينة عسير وتم التعامل مع الهدف بحسب قواعد الاشتباك وتدميرها، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال المالكي، إنه لم ينتج تسجيل أية إصابات أو أضرار نتيجة اعتراض الطائرة المعادية (الحوثية).

وأشار المالكي، إلى أن استمرار المحاولات المتكررة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف المدنيين من خلال هجمات الطائرات من دون طيار، وكذلك الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، واتخاذ محافظة الحديدة تحديداً نقطة لانطلاق هذه العمليات الإرهابية والعدائية يأتي في الوقت الذي تلتزم فيه قيادة قوات التحالف بوقف إطلاق النار بالحديدة تمشياً بنصوص اتفاق (استوكهولم)، وأن ميليشيات الحوثي بهذه الأعمال الإرهابية تسعى لاستفزاز قوات التحالف لتنفيذ عمل عسكري بمحافظة الحديدة.

وأكد المالكي، التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بدعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وكذلك رئيس لجنة إعادة الانتشار لإنجاح تنفيذ اتفاق استوكهولم، محذراً في الوقت نفسه من أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تحذر وبأشد العبارات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للمدنيين وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الإرهابي سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.