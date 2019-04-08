شكرا لقرائتكم أوروبا تمدد عقوبات إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المجلس الوزاري الأوروبي، الاثنين، تمديد العقوبات ضد إيران حتى شهر نيسان/أبريل 2020، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وتستهدف العقوبات 82 مسؤولاً وكياناً إيرانياً. وتشمل حظر دخول تراب الاتحاد الأوروبي وكذلك حظر تزويد إيران بالعتاد والتكنولوجيا التي قد تستخدمها السلطات الإيرانية في قمع المواطنين. وفرضت هذه العقوبات الأوروبية ضد إيران لأول مرة في 2011.

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