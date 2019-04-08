شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الشئون الإفريقية بـ"النواب" يلتقى وفدا برلمانيا سيراليونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الشعب السيراليوني"، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.

ويأتي اللقاء في إطار بحث سبل التعاون بين مصر وسيراليون، وتوطيد العلاقات المصرية مع الدول الإفريقية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

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ورحب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بوفد البرلمان السيراليوني، مؤكدا أن العلاقة بين مصر وكافة دول القارة الإفريقية تاريخية ووطيدة، ومن بينها دولة سيراليون.