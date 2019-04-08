شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية المصريين الأحرار بـ6 أكتوبر تنظم ندوة عن تعديلات الدستور "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ندوة تثقيفية حول التعديلات الدستورية، وذلك بمدينة السادس من أكتوبر، وتمت شرح التعديلات الدستورية، والتأكيد على أهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات .

وأكد أبو العلا، أن المشاركة فى الاستفتاء هى البداية نحو مشاركة فعالة فى استكمال التنمية والإصلاح الاقتصادى التى تسير فيه الدولة المصرية، مؤكدا على أهمية ممارسة الحقوق الدستورية بالمشاركة الفعالة والجادة، وإيفاد رسالة إلى العالم أن المصريين لديهم الحرص على ممارسة حقوقهم الدستورية .

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن هذه التعديلات مهمة وضرورية، لافتا إلى لأن دستور 2014 حدث في ظروف معينة، وكان يتعين علينا إعادة النظر فى عدد من المواد، مشيرا إلى أن الشعب المصرى هو صاحب القرار الأول والأخير فى الموافقة على تلك التعديلات.

وناقشت الندوة، عددًا من المواد الدستورية المقترح تعديلها، وعرض الإنجازات التى تمت والمشروعات القومية التى أقيمت فى السنوات الماضية، حيث شارك فى الندوة عدد من القيادات الشبابية والعمالية بمدينة 6 اكتوبر والنائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

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