كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناشطون سودانيون: الشرطة تحاول فض الاعتصام في العاصمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال منظمو المظاهرات المناهضة للحكومة في السودان، إن قوات الأمن حاولت فض اعتصام خارج المقر العسكري في العاصمة.

ومن جانبها، قالت سارة عبد الجليل، المتحدثة باسم جمعية المهنيين السودانيين، لوكالة "أسوشيتيد برس"، إن الاشتباكات اندلعت في وقت مبكر اليوم الاثنين بين قوات الأمن والمتظاهرين، الذين تم نقلهم إلى خارج المجمع في الخرطوم منذ يوم السبت.

وكما أوردت "فوكس" نيوز"، أظهرت لقطات نُشرت على الإنترنت، أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية. ويبدو أن لقطات أخرى تظهر جنود يرتدون الزي الرسمي وهم يحمون المتظاهرين.

وبدأت المظاهرات في ديسمبر، بسبب أزمة اقتصادية لكنها سرعان ما تحولت إلى دعوات لإنهاء حكم الرئيس عمر البشير الذي دام 30 عامًا. وردت قوات الأمن بحملة عنف وقتل العشرات.