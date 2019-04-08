كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 7 دواعش بقصف للتحالف في كركوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت الشرطة العراقية، اليوم الإثنين، بأن 7 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، قتلوا بضربة جوية بطائرة مسيرة للتحالف الدولي جنوب مدينة كركوك 250 كم شمال بغداد.

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وقالت مصادر في قيادة شرطة كركوك إن "طيران التحالف استهدف موقعاً لعناصر داعش بطائرة مسيرة في منطقة الشاي في قضاء داقوق جنوب كركوك، ما أدى إلى مقتل 7 من عناصر داعش".

وأوضحت أن "العناصر الذين قتلوا، نفذوا عدداً من العمليات الإرهابية ضد المدنيين وقوات الشرطة، وتم رصد تحركاتهم ومتابعتهم ومعرفة موقع اختبائهم في وادي الشاي جنوبي كركوك، واستهدافهم بضربة جوية عبر طائرة مسيرة".