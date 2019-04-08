كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إندلاع حريق في مكتب رئيس وزراء باكستان عمران خان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت النيران في مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في الطابق السادس، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إنه تم إجلاء الأشخاص الموجودين بالمبنى عقب الحادث.

وكان رئيس الوزراء، عمران خان، موجودًا في الطابق الخامس بالمبنى وقت وقوع الحريق.

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يأتي ذلك، بعد أن ذكرت تقارير سابقة، أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان رئيس الوزراء داخل المبنى وقت وقوع الحادث.

في الوقت نفسه، أفادت صحيفة "ذا إنترناشيونال نيوز"، أن عمران خان غادر إلى منزل بنيجالا.

ووصلت خدمات الإنقاذ إلى مكان الحادث لإخماد الحريق. وما زال سبب الحيق غير واضح حتى الآن.