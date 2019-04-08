كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد إيران حتى عام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي، مدد العقوبات ضد إيران، المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان لمدة عام آخر.

وجاء في بيان المجلس "قام المجلس اليوم [مجلس الاتحاد الأوروبي] بتمديد التدابير التقيدية حتى الـ 13 من شهر أبريل 2020، ردا على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران".

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وأوضح البيان أن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول لـ 82 شخصا ومنظمة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه الإجراءات "حظر تصدير المعدات التي يمكن استخدامها للقمع في إيران، ومعدات تتبع الاتصالات".