صحيفة بريطانية: القذافي أخفى ملايين الدولارات في منزل رئيس أفريقي

المصري اليوم

أفادت صحيفة «ذا صاندي تايمز» البريطانية بحصول تطور جديد في قضية الثروة المفقودة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حيث عُثر على آثار لبعض هذه الأموال في مملكة أفريقية صغيرة.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته الأحد أن القذافي قبيل انهيار نظامه سلم ما يقدر بـ30 مليون دولار إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا حينئذ جاكوب زوما، مؤكدة أن هذه الأموال نُقلت في وقت سابق من العام الجاري من مخبأ في منزل زوما قرب مدينة نكاندلا إلى مملكة إسواتيني المعروفة سابقا باسم مملكة سوازيلاند.

وبعد مقتل القذافي في أكتوبر 2011، بذلت السلطات الليبية...