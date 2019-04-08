النشرة: النازحون السوريون تجمعوا في ملعب صيدا البلدي تمهيدا للعودة الطوعية

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، أن عددا من النازحين السوريين في منطقة صيدا بدأوا منذ ساعات الصباح الاولى بالتجمع في ملعب صيدا البلدي عند المدخل الشمالي، تمهيدا للعودة الطوعية الى بلادهم في اطار الحملة التي ينظمها الامن العام اللبناني منذ اشهر بعد تسوية اوضاعهم القانونية.
وقد أشرف على الحملة رئيس شعبة الامن القومي في الامن العام في الجنوب العقيد علي حطيط والنقيب علي عثمان، وبلغ حتى الساعة عدد الراغبين بالعودة نحو 40 شخصا بينهم اطفال، حيث قام مندوبو وزراة الصحة ومؤسسة معروف سعد الاجتماعية باعطاء الاطفال لقاحات ضد الشلل.
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