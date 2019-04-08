أمين الجميل: وحدة اللبنانيين هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمات التي يعيشونها

ناشد الرئيس السابق ​امين الجميل​، ال​لبنان​يين "العمل الدائم والمستمر من أجل وحدتهم لانها السبيل الأمثل للخروج من الأزمات التي يعيشونها". مؤكدا ان "هذا هو التحدي الأبرز الذي يجب أن نعمل عليه جميعا لمواجهة الصعوبات والأزمات، وإن كانت تبدو صغيرة أمام الأزمات الكبيرة التي تعرض لها لبنان وتخطاها"، وشدّد على أن "اللبنانيين سينتصرون على أزماتهم الحالية التي تتطلب أكثر ما تتطلب وحدة الموقف والصف والتنازل عن مكتسبات يعتبرها البعض ممتلكات خاصة".

الجميل وخلال احتفال تكريمي أقامه ​حزب الكتائب اللبنانية​ على شرفه في ملبورن- ​أستراليا​، اعتبر "أنّ لبنان مر بصعوبات كبيرة خلال العقود الماضية، ولكنه كان دائما ينتصر بإرادة شعبه على كل الصعد والمحاور التي كانت تعاديه، ولاسيما خلال الاحتلالات من دول الجوار". لافتاً الى أن "المغتربين هم مثال ساطع لدعم لبنان، وما تأخروا يوما عن دعمه وعلى كل المستويات ومختلف الاوجه"، معربا عن "محبة خاصة لاوستراليا من خلال اللبنانيين المنتشرين فيها، ولان هذه البلاد الكريمة والمضيافة امنت كل الفرص للبنانيين كي يعملوا وينجحوا ويحققوا الكثير الكثير"، مبدياً فخره بما وصل اليه بعض المغتربين في معظم الحقول ولاسيما السياسية والاكاديمية والتجارية".