زار وفد من جمعية "الثواني للسلامة المرورية" عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي حيث تم الاتفاق على التنسيق مع البلديات والمدارس لنشر التوعية المرورية بهدف الحد من الخسائر البشرية جراء حوادث السير التي تشهدها الطرق والاوتوسترادات. وشكر الوفد للنائب قبيسي "مساهمته لنيلهم الترخيص القانوني للجمعية" .
وفي السياق نفسه التقى الوفد النائب طوني سليمان فرنجيه وشرح له أهداف الجمعية. بدوره اثنى فرنجية على هذه الخطوة التي " قد تساهم في الحد من مسلسل الموت المجاني اليومي على طرقاتنا ومن خيرة شبابنا".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من جمعية "الثواني للسلامة المرورية" زار قبيسي وفرنجية: لنشر التوعية المرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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