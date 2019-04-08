وفد من جمعية "الثواني للسلامة المرورية" زار قبيسي وفرنجية: لنشر التوعية المرورية

زار وفد من جمعية "الثواني للسلامة المرورية" عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ حيث تم الاتفاق على التنسيق مع البلديات و​المدارس​ لنشر التوعية المرورية بهدف الحد من الخسائر البشرية جراء ​حوادث السير​ التي تشهدها الطرق والاوتوسترادات. وشكر الوفد للنائب قبيسي "مساهمته لنيلهم الترخيص القانوني للجمعية" .

وفي السياق نفسه التقى الوفد النائب طوني ​سليمان فرنجيه​ وشرح له أهداف الجمعية. بدوره اثنى فرنجية على هذه الخطوة التي " قد تساهم في الحد من مسلسل الموت المجاني اليومي على طرقاتنا ومن خيرة شبابنا".