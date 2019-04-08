أشار النائب ​جميل السيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "كل صباح نبحث عن بصيص أمل، نحاول أن نكون إيجابيين، نحاول أن نطمْئن الناس، نحاول، لكن معظم أهل الدولة والحكومة لا يتركون مجالاً! ليس من شيء نافع يفعلونه سوى إختراع الأزمات والمشاحنات وتعميق الفساد،ثم يقولون لا تُيَئِّسوا الناس! أفعالكم مصدر اليأس والناس يتمنّون الخلاص منكم، وبسرعة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيد: أفعالكم مصدر اليأس والناس يتمنّون الخلاص منكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.