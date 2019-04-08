أشار الوزير ​حسن مراد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "العهد القوي لا يرضى إلا بقضاءٍ حقيقي نظيف مستقل وعادل. لماذا ينكفئ مدعي عام التمييز سمير حمود في أكثر المراحل حرجاً في تاريخ القضاء اللبناني؟ نحن جاهزون لنضع في عهدة وزير العدل ألبرت سرحان ملفات تُظهر تدخّل القاضي حمود الفاضح في ملفات قضائية لصالح آخرين خدمةً لمصالح سياسية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مراد:جاهزون لنضع في عهدة وزير العدل ملفات تظهر تدخّل حمود في القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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