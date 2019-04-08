اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون الى ان "ما تبقى من نقاط نقاش حول خطة الكهرباء يتعلق بموضوع الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء"، لافتا الى ان "هذا النقاش لا يصل الى حجم ايقاف خطة الكهرباء".
وفي حديث تلفزيوني شدد عون على انه "من الافضل ان يحصل توافق حول الخطة فنحن نتعاطى بايجابية في هذا الملف وهناك اصرار على اقرارها اليوم في مجلس الوزراء".
من جهة اخرى جدد عون تأكيده ان "رئيس الجمهورية ميشال عون بصدد الدعوة الى اجتماع مالي واقتصادي للبحث بالامور الاقتصادية خصوصا اننا على ابواب موازنة جديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: هناك اصرار على اقرار خطة الكهرباء في مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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