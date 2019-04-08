بلديات قضاء عاليه تقفل ابوابها احتجاجا على عدم تحويل اموال البلديات

اقفلت جميع بلديات واتحاد بلديات قضاء عاليه في ​منطقة المتن​ الاعلى للمشاركة في الاعتصام في ​ساحة رياض الصلح​ احتجاجا على عدم تحويل ​اموال البلديات​، وذلك تحت شعار: "اموال البلديات حق وليس حسنة".

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