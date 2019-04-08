طالب مزارعو جرد فنيدق وزارة الزراعة بمساعدتهم لمكافحة الفئران، وتأمين ادوية لحماية ما تبقى من الاشجار، وتأمين أشجار بديلة ليتم زراعتها بعدما قصت الفئران على اشجار التفاح وغيرها من المزروعات.
ودعا المزارعون مركز حرار الزراعي الى وضع خطط وقائية او ارشادية لحماية المزروعات من هذه الآفه.
كانت هذه تفاصيل خبر الفئران قضت على الاشجار بجرد فنيدق والمزارعون طالبوا وزارة الزراعة بمكافحة هذه الآفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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