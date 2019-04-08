الفئران قضت على الاشجار بجرد فنيدق والمزارعون طالبوا وزارة الزراعة بمكافحة هذه الآفة

طالب مزارعو جرد ​فنيدق​ ​وزارة الزراعة​ بمساعدتهم لمكافحة الفئران، وتأمين ادوية لحماية ما تبقى من الاشجار، وتأمين أشجار بديلة ليتم زراعتها بعدما قصت الفئران على اشجار التفاح وغيرها من المزروعات.

ودعا ​المزارعون​ مركز حرار الزراعي الى وضع خطط وقائية او ارشادية لحماية المزروعات من هذه الآفه.