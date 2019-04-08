كركي ادعى على 5 أشخاص أمام الهيئة الإتهامية في الشمال

إدعى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ​محمد كركي​ أمام الهيئة الإتهامية في ​الشمال​ بتاريخ 3/ 4/ 2019 على كل من: أ.م.س، م.ج.س، ج.م.د، س.س، وخ.ك؛ بجرم التزوير وإستعمال المزور (تزوير إفادات خدمة)؛ طالبا تجريمهم بما نسب إليهم وإحالتهم على المرجع القضائي المختص لإجراء محاكمتهم وفقا للأصول، محتفظين بحقنا تحديد بدل العطل والضرر، على أن تضم هذه الشكوى إلى ملف الدعوى الأساسي الموجودة لدى الهيئة الإتهامية برقم 1049/2018، وذلك من خلال متابعته للدعاوى التي يقيمها الصندوق على كل من يعمل أو يعمد بقصد الإستفادة دون وجه حق أو مسوغ قانوني من تقديمات أو خدمات يقدمها ​الضمان​ لمستحقيها.

وحذر الدكتور كركي كل من تسول له نفسه الإستفادة دون وجه حق من تقديمات الصندوق أو بإستعمال إفادات مزورة تحت طائلة المسؤولية والإدعاء عليهم وملاحقتهم أمام ​القضاء​ المختص لمحاكمتهم وتحميلهم العطل والضرر الذي نجم عن أفعالهم.