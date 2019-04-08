أمنك بأمان: إضاءة على أبرز عناوين وموضوعات العدد الجديد من مجلة الأمن

بالتعاون مع المديرية العامة للامن العام، تعرض "​النشرة​"، وبالتزامن مع إذاعة "​صوت لبنان​ 93.3" برنامج "​أمنك بأمان​"، والذي يُبثّ كلّ يوم إثنين عند الساعة 11.20 صباحاً.

وتستعرض هذه الحلقة من "امنك بأمان" أبرز عناوين وموضوعات العدد الجديد من مجلة ​الأمن​ العام:

أكاديميا الإنسان للتلاقي والحوار.

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عباس ابراهيم: متأهبون ل​محاربة الفساد​ ومواجهة المخاطر.

المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء من النصوص إلى الأفعال.