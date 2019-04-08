الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على إيران حتى نيسان 2020

أعلن مجلس ​الاتحاد الأوروبي​، أن الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات ضد ​إيران​، المتعلقة انتهاكات حقوق الإنسان حتى نيسان 2020

وأوضح أن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول لـ 82 شخصا ومنظمة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه الإجراءات "حظر تصدير المعدات التي يمكن استخدامها للقمع في إيران، ومعدات تتبع الاتصالات".

وكانت هذه العقوبات قد فرضت على إيران منذ عام 2011، ويتم تمديدها باستمرار بشكل سنوي.