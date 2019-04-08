نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول ب​الرئاسة الفرنسية​ تأكيده ان "​فرنسا​ ليس لديها أجندة سرية في ​ليبيا​". وأكد انه "لم نتلق أي انذار مسبق من الجيش الليبي حول عملية طرابلس". وشدد على انه "نؤيد بقاء رئيس الحكومة فايز السراج لإتمام عملية السلام في ليبيا من خلال التفاوض".

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كانت هذه تفاصيل خبر رويترز نقلا عن مسؤول برئاسة فرنسا: ليس لدينا أجندة سرية في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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