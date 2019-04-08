بلومبرغ: مشاريع العقوبات الموجهة ضد روسيا أثقلت كاهل المشرعين الأميركيين

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن "السيناتور الجمهوري الأميركي، ​ماركو روبيو​، اعترف بتعب المشرعين الأميركيين من مشاريع القوانين التي تقضي بفرض ​عقوبات​ جديدة على ​روسيا​".

ونقلت الوكالة عن تصريح روبيو قوله: "نواجه في هذه الأيام تعبا طفيفا من العقوبات. وآمل بأن يكون بإمكاننا جذب المزيد من الناس لصالح العقوبات".

وأوضحت الوكالة أن كثيرين من أعضاء مجلس الشيوخ لا يزالوا يسعون لمعاقبة روسيا عما يسمونه بـ "التدخل الروسي" المزعوم في ​الانتخابات الأميركية​، وكذلك أعمالها في الدول الأخرى، غير أنه لا يوجد في ​الكونغرس​ توافق في الآراء بشأن تدابير ملموسة. كما توجد هناك أيضا مخاوف من أن هذه العقوبات قد تؤثر سلبا على ​الاقتصاد​ الأمريكي نفسه. ويأتي ذلك في وقت يحتل فيه الحزب الديمقراطي أغلبية المقاعد في ​مجلس النواب​، بينما يحتل ​الحزب الجمهوري​ أغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ، الأمر الذي يعقد موافقة الكونغرس على مشاريع القوانين المختلفة.