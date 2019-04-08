وزير الطاقة السعودي يؤكد أن أسواق النفط في طريقها نحو "التوازن"

أكد وزير الطاقة السعودي ​خالد الفالح​، أن أسواق ​النفط​ "في طريقها نحو التوازن"، مؤكدا أن "الدول المنتجة قد لا تحتاج لخفض إنتاجها بشكل إضافي".

ومع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ خمسة أشهر إذ بات سعر البرميل 70 دولارا،اعتبر الفالح في مؤتمر صحفي في ​الرياض​، "ان الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مثل ​روسيا​ وغيرها أوفت بالتزاماتها في ما يتعلق بخفض الإنتاج." مضيفا "أن الأسواق تتجه نحو التوازن، وما زال من المبكر تحديد ما إذا كان سيتم تمديد قرار خفض الانتاج."