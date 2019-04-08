انطلاق معرض "ارابيا اكسبو" بموسكو بمشاركة أنشطة الأعمال الروسية العربية

إنطلقت فعاليات معرض "أرابيا إكسبو" في ​موسكو​ بمشاركة أنشطة الأعمال الروسية-العربية ومسؤولين من ​الحكومة الروسية​ وحكومات عربية، وذلك بهدف إعطاء زخم للعلاقات بين ​روسيا​ و​العالم العربي​ والارتقاء بها لمستوى جديد.

وكان الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ قد اشار في وقت سابق الى ان "معرض أرابيا اكسبو والمناقشات في مجلس الأعمال الروسي العربي سيسهمان في توسيع ​الاتصالات​ المفيدة بين دوائر الأعمال و​رجال الأعمال​ والمنظمات والشركات المتوسطة والصغيرة، وفي التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة وعقود ذات منفعة متبادلة للجانبين".