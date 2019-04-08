انطلاق معرض "ارابيا اكسبو" بموسكو بمشاركة أنشطة الأعمال الروسية العربية

إنطلقت فعاليات معرض "أرابيا إكسبو" في موسكو بمشاركة أنشطة الأعمال الروسية-العربية ومسؤولين من الحكومة الروسية وحكومات عربية، وذلك بهدف إعطاء زخم للعلاقات بين روسيا والعالم العربي والارتقاء بها لمستوى جديد.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اشار في وقت سابق الى ان "معرض أرابيا اكسبو والمناقشات في مجلس الأعمال الروسي العربي سيسهمان في توسيع الاتصالات المفيدة بين دوائر الأعمال ورجال الأعمال والمنظمات والشركات المتوسطة والصغيرة، وفي التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة وعقود ذات منفعة متبادلة للجانبين".
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