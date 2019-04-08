نتانياهو: طلبت من ترامب قبل عام فرض سيادة اسرائيل على الجولان وعلى مستوطنات الضفة

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أنه طلب من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "قبل عام فرض السيادة الإسرائيلية على ​الجولان​ وعلى جميع المستوطنات ب​الضفة الغربية​ ولا أعلم لماذا تأخرت الموافقة الأميركية على هذا الطلب مع رئيس ودي وصديق حميم مثل ترامب".

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