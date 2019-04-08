وصول دفعة جديدة من النازحين عبر مركز الدبوسية بريف حمص قادمين من لبنان

أفادت وكالة "سانا" السورية عن وصول دفعة جديدة من ​النازحين السوريين​ عبر مركز ​الدبوسية​ ب​ريف حمص​ قادمين من ​لبنان​، تمهيداً لنقلهم إلى مناطقهم التي حررها ​الجيش السوري​ من.

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