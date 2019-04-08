وصول دفعة جديدة من النازحين عبر مركز الدبوسية بريف حمص قادمين من لبنان

أفادت وكالة "سانا" السورية عن وصول دفعة جديدة من النازحين السوريين عبر مركز الدبوسية بريف حمص قادمين من لبنان، تمهيداً لنقلهم إلى مناطقهم التي حررها الجيش السوري من.
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