العراق:مقتل 7من داعش بقصف جوي للتحالف الدولي جنوبي كركوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كركوك - (د ب أ):

أفادت الشرطة العراقية اليوم الاثنين بان سبعة من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) قتلوا بضربة جوية بطائرة مسيرة للتحالف الدولي جنوبي مدينة كركوك 250 كم شمالي بغداد.

وقالت مصادر في قيادة شرطة كركوك لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن طيران التحالف استهدف موقعا لعناصر داعش بطائرة مسيرة في منطقة الشاي في قضاء داقوق جنوبي كركوك، ما أدى إلى مقتل سبعة من عناصر داعش.

وأوضحت أن "العناصر الذين قتلوا، نفذوا عددا من العمليات الارهابية ضد المدنيين وقوات الشرطة، وتم رصد تحركاتهم ومتابعتهم ومعرفة موقع اختبائهم في وادي الشاي جنوبي كركوك، واستهدافهم بضربة جوية عبر طائرة مسيرة".