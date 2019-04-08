الإسكان تُنظم زيارة لخبيرة التنمية البشرية بكندا إلى حي الأسمرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، التنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتنظيم زيارة للدكتورة داليا الشافعب، الخبيرة المصرية في مجال التنمية البشرية بكندا، لحي الأسمرات، موضحًا أن الدكتورة داليا الشافعى تسعى لإظهار دور الحكومة المصرية في تطوير المناطق العشوائية، وبخاصة الجانب الاجتماعى الفعال المترتب على نقل المواطنين إلى مناطق حضارية.

وحسب بيان، الاثنين، اصطحب المهندس خالد صديق، والمهندس حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، الدكتورة داليا الشافعى، فى جولة بحى الأسمرات، وزارت مصنعًا للسبح، وتعمل به 99 موظفة من سكان المدينة، بجانب التعامل بالإنتاج في المنازل للأسر المنتجة من أهالي المنطقة، كما زارت مصنعين للملابس الجاهزة، وتعرفت على المنتجات والعاملات بالمصنع، ويغلب العنصر النسائي على مصنع إنتاج العبايات، مع وجود فتيات يخضعن للتدريب في المصنع، تبدأ أعمارهن من 18 سنة.

وأعربت الشافعي، عن سعادتها وفخرها بحي الأسمرات، وشكل الحياة به، والمماثل لأي كمبوند في المناطق الجديدة، موضحة أن السمة الأبرز في الزيارة، هي ابتسامة كل من قابلتهم من الأهالي، وتعبيرهم عن رضاهم بالمجتمع الجديد، وإعلاء روح العمل والإنتاج.

وأكدت أن التجربة المصرية في تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وانتقال أهالينا من مناطق عشوائية متعددة بمحافظة القاهرة للسكن بحي الأسمرات، أصبحت من عوامل جذب المصريين المغتربين لتفعيل دورهم للتواصل مع المجتمع الأوروبي، وإبراز دور مصر الفعال في هذا المجال.​