بتخفيض 40%.. صناعة الحبوب: 7 جنيهات لكيلو المكرونة بمعارض "أهلا رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الغرفة ستشارك في معارض "أهلا رمضان" التي تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بطرح المكرونة والدقيق الفاخر ضمن السلع في المعارض بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق.

وأضاف حسانين، في بيان للغرفة اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية على توفير 10 آلاف طن مكرونة من أجود الأنواع المطروحة، وكذلك توفير 5 آلاف طن دقيق فاخر، وذلك لطرحها في المعارض بأسعار مخفضة بنسبة 40%.

وقال وجدى المشد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، ورئيس شعبة المكرونة، إنه سيتم طرح كيلو المكرونة من أجود أنواع المنتجات بسعر 7 جنيهات للكيلو في معارض "أهلا رمضان"، رغم أن نفس المنتج يباع في الأسواق الأخرى بأسعار تتراوح من 10 جنيهات إلى 11 جنيها.

وأضاف المشد، أنه سيتم طرح كيلو الدقيق الفاخر المعبأ استخراج 72% بسعر 6 جنيهات لمعارض "أهلا رمضان" على مستوى الجمهورية .

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وتنطلق معارض "أهلًا رمضان" في 21 أبريل وتستمر حتى حلول شهر رمضان، بحسب ما قاله أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، في وقت سابق.

وسيكون هناك 118 منفذ بيع لمعارض أهلا رمضان هذا العام، بخلاف المعارض الرئيسية، ويشارك بالمبادرة أكثر من 200 مورد من صانع ومستورد للسلع الرمضانية، وفقا للوكيل.

وبحسب بيان اليوم، أوضح وجدي المشد، أنه بالتوازي مع مشاركة الغرفة في معارض "أهلا رمضان" تستعد الغرفة حاليا لتوريد سلعة المكرونة لوزارة التموين والتجارة الداخلية للشهر الرابع على التوالي لطرحها للمواطنين على البطاقات، ضمن المقررات التموينية وبأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق.

وأشار المشد إلى أنه سيتم توريد كميات من المكرونة تقرب من 30 ألف طن خلال شهر أبريل الجاري من خلال 27 شركة منها 22 شركة قطاع خاص من كبرى الشركات، و5 شركات قطاع أعمال عام، لطرحها بجانب الأرز على بطاقات التموين.