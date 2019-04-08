بالصور.. وزير الزراعة يضع أساس معمل بحوث صحة الحيوان في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد: وضع الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، حجر أساس المعمل الجديد بسوهاج لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بحي الكوثر. واستمع الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بالدقي شرح تفصيلي عن المكان. Advertisements وأكد الوزير خلال كلمته أثناء تفقد المكان أن معمل سوهاج سيحقق طفره في صحة الثروة الحيوانية ليس فقط بسوهاج وإنما على مستوى الصعيد. كما وضع الوزير حجر الأساس لمحطة إعداد التقاوي بإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بحي الكوثر. ومن المقرر أن يتفقد الوزير محطة بحوث شندويل ومزرعة قطاع الإنتاج.

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