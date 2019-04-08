مسؤول سوداني: الرئيس أعطى توجيها بالتعامل الإيجابي مع كل المبادرات المطروحة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ):
صرح مسؤول سوداني بأن الرئيس عمر البشير أعطى توجيها "لجمع وتصنيف كل المبادرات المطروحة والتعامل معها إيجابا لصناعة التحول في المستقبل".
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) اليوم الاثنين عن رئيس لجنة متابعة الأزمة بحر إدريس أبوقردة القول، عقب اجتماع طارئ للجنة الليلة الماضية مع الرئيس المفوض للمؤتمر الوطني أحمد هارون، إن المرحلة الحالية تتطلب "ضرورة إجراء ترتيبات انتقالية بالبلاد تتطلب مواصلة الحوار بمشاركة كل القوى السياسية سواء كانت قوى الحوار الوطني أو الممانعين أو الشباب في الحراك أو المسلحين في الخارج".
وتحدث عن صدور توجيه من "اللجنة التنسيقية العليا" بقيادة الرئيس، لجمع وتصنيف كل المبادرات المطروحة والتعامل معها إيجابا لصناعة التحول في المستقبل.
ودعا كل أهل السودان إلى "الجلوس مع بعض للحوار والتوافق ... حتى لا نقود البلاد إلى المجهول".
يأتي هذا بالتزامن مع اشتباكات وقعت اليوم بين الجيش السوداني وقوات من من الأمن كانت تحاول فض اعتصام للمتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش.
ونجح متظاهرون أمس الأول السبت في الوصول إلى مبان تابعة للقوات المسلحة وإعلان اعتصام مفتوح أمامها، استجابة لدعوة "تجمع المهنيين" للخروج في تظاهرة مليونية للمطالبة بإسقاط النظام.
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