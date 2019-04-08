وزير الاتصالات السعودي: 3 عوامل مشتركة لبيئتي الاستثمار في مصر والمملكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

قال عبد الله السواحة وزير الاتصالات السعودي، إن هناك 3 عوامل مشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية توفر بيئة ملائمة لنمو استثمارات وأعمال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف السواحة خلال منتدى الأعمال الرقمي المصري السعودي، أن أول تلك العوامل تتمثل في وجود مناخ تشريعي متميز لجذب الاستثمارات، وثانيها يتمثل في تطوير البنية التحتية التي تعزز القيمة المضافة للإنتاجية التكنولوجية، ويكمن ثالث هذه العوامل في الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على استخدام التقنيات الحديثة.

ويناقش المنتدى 4 محاور رئيسية وتشمل الفرص الاستثمارية بقطاع تكنولوجيا المعلومات، ودور المرأة العاملة بمجال التكنولوجيا، وتنمية التعاون المشترك بين البلدين، وإدارة عملية التحول الرقمي.

كما يشهد المنتدى لقاءً موسعا للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة مع نظيرتها السعودية لعقد عدد من التعاونات الثنائية التشابكية بمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يمثل المنتدى إحدى الفرص الثمينة للاستفادة من تنمية استثمارات المجالات المشتركة بين البلدين.