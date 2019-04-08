ليبيا / إرتفاع حصيلة القتلى في هجوم قوات حفتر إلى 32

وكالات- قتل 32 شخصا وأصيب خمسون بجروح منذ بدء هجوم قوات المشير خليفة حفتر الخميس للتقدم نحو العاصمة الليبية، بحسب حصيلة جديدة أصدرتها وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني ليلة البارحة الأحد 7 أفريل 2019 .

وتحدث وزير الصحة في طرابلس، أحميد عمر عبر قناة "ليبيا الأحرار" التلفزيونية عن وجود مدنيين بين الضحايا دون أن يحدد عددهم.

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من جهته، أفاد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر مساء الأحد أنه خسر 14 من مقاتليه .