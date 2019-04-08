إقرار تنظيم ملتقى وطني حول المناطق الرطبة مطلع شهر ماي القادم

انعقدت اواخر هذا الاسبوع جلسة عمل جمعت عددا من المسؤولين عن الشان البيئي و إطارات من جمعية أحباء الطيور يتقدمها هادي عيسى رئيس الجمعية خصصت للتعرف على برامج عمل الجمعية ومشاريعها المستقبلية.

وعرضت الجمعية لمحة عن أنشطتها ومنجزاتها خلال أربعة عقود من النشاط، وتركيبة مؤتمرها الأخير، ومؤشرات إحصائية افرزها التعداد الأخير للطيور المائية، وتقدمت بتوصيات لمزيد العمل على ضمان حماية المآلف الخاصة بالطيور، وضمان عدم التأثير عليها في المشاريع التي تنجزها الدولة، ولاسيما ضمن المشروع المبرمج لتهيئة سبخة السيجومي.

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كما جرى التاكيد في هذا الاطار على قيمة المؤشرات العلمية التي توفرها الجمعية، ودور الطيور كعنصر أساسي في تحقيق التوازن البيئي، مع الاشارة الى أهمية المجتمع المدني في رسم سياسات الوزارة وتدخلاتها، و عزم السلط على المساهمة في تدعيم الجمعية فنيا وماديا والإصغاء لمشاغلها وتجسيم توصياتها.

و وقع الاتفاق على إقرار مأسسة التعاون وتنظيمه عبر إعداد اتفاقية شراكة وتنظيم ملتقى وطني حول المناطق الرطبة يقام مطلع شهر ماي القادم.