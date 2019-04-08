الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية

شن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 16 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية، واستهدف مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، فيما أصيب شاب بجروح طفيفة في رأسه عقب هجوم مستوطنين على قرية جيبيا قرب رام الله، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وصرحت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 4 مواطنين من محافظة رام الله بعد أن داهمت منازلهم، كما اعتقلت 4 آخرين من مدينة البيرة وبلدتي النبي صالح وسلواد، مشيرة
أما في جنوب الضفة، فاعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من محافظة الخليل بعد أن داهمت عدة أحياء، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول
وفي قطاع غزة، هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي مراكب الصيادين بنيران رشاشاتها وخراطيم المياه في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.
وفي السياق ذاته، توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي المواطنين الحدودية شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط إطلاق نار متقطع.. وأوضحت المصادر أن 6 آليات عسكرية إسرائيلية تضم 3 دبابات و3 جرافات توغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين شمال غرب بيت لاهيا وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية وسط إطلاق نار متقطع في المكان المستهدف.
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