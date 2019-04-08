الحزب الحاكم في الهند يسعى لإلغاء قانون يمنح سكان كشمير حقوقًا خاصة

أعلن حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند، عزمه إلغاء قانون ينص على منح سكان إقليم جامو وكشمير حقوقا خاصة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال حزب "بهاراتيا جاناتا" في بيان اليوم الاثنين إنه الحزب يرى أن المادة "35 " التي تمنع غير المقيمين في
من جانبهم، حذر زعماء سياسيون في إقليم كشمير، ذي الأغلبية المسلمة، من أن إلغاء القانون قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة النطاق في الإقليم.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في الهند يوم 11 أبريل الجاري، وسيدلي الناخبون بأصواتهم على مدار سبعة أيام موزعة على أكثر من خمسة أسابيع، حسب المكان الذي يعيشون فيه، وسيتم فرز الأصوات في 23 مايو المقبل، فيما يبحث حزب "بهاراتيا جاناتا" الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تكرار انتصاره المذهل في عام 2014، لتأمين فترة ولاية ثانية.
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