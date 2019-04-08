اليمن: لا نقبل بالفشل كخيار تفرضه ميليشيات الحوثي بالحديدة

شدد وزير خارجية اليمن خالد اليماني على أن حكومة بلاده لا تقبل بالفشل كخيار تفرضه ميليشيات الحوثي في الحديدة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقل عن اليماني إشارته - في تصريحات اليوم الاثنين

إلى أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي مطالبان بممارسة المزيد من الضغط على الطرف الحوثي للانصياع، وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها برعاية المجتمعالدولي.وكان وزير الخارجية اليمني قد التقى أمس الأحد بنظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة اليمنية، خاصة ما يتعلق بتنصل ميليشيات الحوثي من تنفيذ مخرجات استوكهولم ورفضهم البدء بإنجاز خطوات بناء الثقة المتعلقة بالانسحاب وإطلاق المعتقلين.