شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: بى بى سى تنحاز للإرهابيين فى المنطقة وتنفذ أجندة تفتيت العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الدكتور عماد على، الباحث السياسى تغطية شبكة "بى بى سى" المنحازة للإرهابيين فى المنطقة العربية، مشيرا إلى أنه ليس من المستغرب أن يكون موقف الـ BBC من انجازات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على هذا النحو حيث هاجمت معركة تحرير طرابلس.
وأضاف الباحث السياسى، أن الإذاعة البريطانية "بى بى سى" تصطف مع المحور الغربي الذي لا يزال مؤمنا بإمكانية توظيف "الإسلام السياسي" لأجندة غربية يقودها الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعض القوى الفاعلة بالإعلام الغربي بشكل عام كصحيفة "تايمز" البريطانية و"واشنطن بوست" و BBC ذاتها وذلك الموقف يأتي ضد محور محاربة الإرهاب والتصدي للمخططات الغربية بالشرق الأوسط وتبني منطق "الحفاظ على الدولة الوطنية" لمواجهة التحديات التي تواجه أمن المنطقة العربية منذ 2011.
واشار إلى أن هذا المحور تقوده مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات عدد من دول المنطقة كالسعودية والإمارات والبحرين والفصيل الوطني في ليبيا والذي يقوده المشير خليفة حفتر.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير: بى بى سى تنحاز للإرهابيين فى المنطقة وتنفذ أجندة تفتيت العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.