استقالة وزيرة الأمن الداخلي في إدارة ترامب

أحمد قاسم

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه قبل استقالة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كيرستين نيلسن.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كيرستين نيلسن ستغادر منصبها، وأود أن أعرب لها عن شكري عن خدماتها التي قدمتها".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "يسرني أن أعلن أن كيفن ماكالينان، المفوض الحالي للجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة ، سيصبح القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، ولدي ثقة في أن كيفن سيقوم بعمل رائع!".