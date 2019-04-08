نائب فائز السراج يستقيل ويثمن تقدم الجيش الليبي نحو طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية علي القطراني، استقالته الرسمية من حكومة الوفاق، اليوم الاثنين.

وثمن القطراني في بيان استقالته تقدم الجيش الوطني الليبي نحو طرابلس، لافتًا إلى أن: "التنظيمات الإرهابية أفسدت الحياة السياسية وأفشلت المراحل الانتقالية في ليبيا".

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وأضاف القطراني أن التنظيمات الإرهابية وجدت في المجلس الرئاسي الليبي الأداة الضعيفة لترهيب الدولة.

وتابع: "السراج انفرد بممارسة اختصاصات المجلس الرئاسي بتحريض من الميليشيات المسلحة". مرادفًا أن تدخل الميليشيات خلق حالة من الانهيار في كافة قطاعات الدولة.