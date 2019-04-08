بالأسماء- إصابة 10 صيادين بحروق في انفجار موقد غاز بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 10 صيادين في كفرالشيخ، اليوم الاثنين، بنطاق موقع قرية الشخلوبة التابعة لمركز سيدي سالم، والممتد إلى بحيرة البرلس، إثر انفجار موقد غاز في "عشة" صيادين، نتيجة تسرب غاز، أثناء إعدادهم الطعام.

وتلقت شرطة النجدة في كفرالشيخ، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق في "عشة" صيادين ببحيرة البرلس، بنطاق موقع قرية الشخلوبة الممتد إلى بحيرة البرلس، ووجود صيادين بداخلها أصيبوا بحروق.

وانتقلت قوة من رجال شرطة المسطحات المائية، بمركز سيدي سالم، و10 سيارات إسعاف، لنقل المصابين، وبالفحص تبين قيام الصيادين المصابين بإعدادهم وجبة طعام، فحدث تسرب غاز من الموقد ما أدى إلى انفجاره.

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والمصابون هم "محمد أحمد الصاوي" 35 سنة، حروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، و"إبراهيم أحمد الصاوي"، 30 سنة، حروق من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، و"إبراهيم محمد بسام"، 40 سنة، حروق من الدرجة الأولى بالرأس، و"حسن حسن محمد طوبار"، 23 سنة، حروق من الدرجة الأولى باليدين والساقين، و"مصطفى جمعة محمد"، 26 سنة، بحروق من الدرجة الأولى بالوجه واليدين والساقين، و"نادر صبري خنفاش"، 25 سنة، حروق من الدرجة الأولى بالوجه، ونقلوا مباشرة عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام، لتلقيهم العلاج اللازم.

وجرى نقل 4 حالات أخرى إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، بمعرفة الأهالي وهم "درويش عبدالعاطي درويش"، 28 سنة، و"محمد مصطفى عبدالعاطي"، 17 سنة، بتذكرة رقم 2998 حروق من الدرجة الثانية بنسبة 30% ، وجاري التنسيق لتحويله إلى مستشفى كفرالشيخ العام.

كما انتقل إلى مستشفى سيدي سالم المرحزي، "رجب حمام درويش"، 25 سنة، و"صدام عاطف علي محمد"، 23 سنة، حروق من الدرجة الأولى، وجرى تحويله إلى مستشفى كفرالشيخ العام.