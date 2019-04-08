- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
قالت قناة الإخبارية السعودية، على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار كانت تطير في اتجاه منطقة عسير، غرب المملكة.
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه مصادر سعودية للقناة، إن الطائرة أطلقتها قوات الحوثيين من الحدود اليمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الجوي السعودي يدمر طائرة حوثية بدون طيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.