الدفاع الجوي السعودي يدمر طائرة حوثية بدون طيار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قالت قناة الإخبارية السعودية، على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار كانت تطير في اتجاه منطقة عسير، غرب المملكة.

يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه مصادر سعودية للقناة، إن الطائرة أطلقتها قوات الحوثيين من الحدود اليمنية.