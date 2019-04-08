إصابة 11 في انقلاب سيارة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 11 شخصًا بإصابات متفرقة، اليوم الاثنين، في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة بني سويف، ونقل المصابين إلى المستشفى الجامعي.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، أسفر عن إصابة "محمد عبدالله سعد" 38 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، و"إسلام ممدوح علي" 18 سنة، و"السيد طلعت محمد" 31 سنة، و"جملات عبدالله حسن سوهاجي" 43 سنة، و"شعبان عبداللطيف حسن" 56 سنة، و"ثريا محمد عثمان" 60 سنة، و"ناصر علي محمد" 5 سنوات، و"مصطفى محمد عطية" 31 سنة، و"صفية محمد عبدالحميد" 41 سنة، و"كرم أبو الحمد مهران" 35 سنة، و"محمد السيد علي" 33 سنة.

ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.