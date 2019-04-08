الاثنين.. السعودية تستضيف معرض المجوهرات العاشر

تستضيف محافظة جدة خلال الفترة من 8 -11 إبريل معرض "صالون المجوهرات" العاشر بمشاركة أكثر من 50 مشارك للمجوهرات من داخل المملكة وخارجها، وذلك بفندق هيلتون جدة، وستكون مواعيد زيارة الموعد من الساعة الرابعة مساءً إلى 11 مساءً طيلة أيام المعرض.
يُعد معرض صالون المجوهرات "Jewellery Salon Expo 2019"، البوابة الذهبيّة لتُجّار المجوهرات من جميع أنحاء العالم إلى السوق السعودية، بهدف استقطاب المستثمرين من التجار المحليين والباحثين عن القطع النادرة من عُشّاق
وقالت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض هيا السنيدي إن حجم المشاركة في المعرض يدل على الأهمية التي اكتسبها المعرض
وأشارت "السنيدي" إلى أن المعرض يتضمن آخر ما قدمه خبراء الصناعة على مستوى العالم من حيث التصنيع والابتكار، مضيفة: تعد المملكة رابع دول العالم استهلاكًا للذهب والمجوهرات بنحو 50 مليار ريال سنويًا.
يُذكر أن المعرض تستضيفه أيضًا مدينة الرياض في نسخته الثامنة خلال الفترة من 15 - 18 من إبريل ذاته، بفندق الفيصلية وسط حضور كبار مصممي المجوهرات في العالم.
ومن المتوقع أن يسجل المعرض أرقامًا قياسيةً على مستوى الزائرين والصفقات الاستثمارية التي ستدعم هذا القطاع، سواء في جدة أو الرياض.
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