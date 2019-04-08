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ترامب يعلن استقالة وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كيرستين نيلسن، استقالت من منصبها، مشيرا إلى أن كيفن ماكالينا سيقوم بتولي مهام

رئيس الأمن الداخلي.
وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية كتب ترامب على "تويتر": "وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن ستغادر
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منصبها، أود أن أشكرها على خدمتها".
وأضاف ترامب: "يسرني إعلان، أن الرئيس الحالي لدائرة الجمارك وحرس الحدود، كيفن ماكلينان، سيتولى مهام القائم بأعمال وزارة الأمن الداخلي، أثق بأن كيفن سيقوم بعمل ممتاز".
 
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