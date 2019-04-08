مهن الطب في المغرب.. أطباء العيون يؤجلون إضرابات أبريل

قررت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب، تأجيل الإضرابات الخمسة المتبقية التي دعت إليها خلال جمعها العام الأخير الذي انعقد بمقر الهيئة الوطنية للأطباء بالرباط، والتي كانت مسطّرة خلال أيام شهر أبريل الجاري، احتجاجا على عدم إشراكها في التحضير لمشروع القانون 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.

خطوة النقابة، حسب بلاغ النقابة الوطنية لأطباء العيون، توصل الموقع بنسخة منه، اليوم الأحد، جاءت” على خلفية تأجيل التصويت على مشروع القانون المذكور من قبل مجلس المستشارين الذي كان مبرمجا يوم الخميس 28 مارس الماضي، حتى تفسح المجال أمام مكونات المجلس وأمام وزارة الصحة والجهات المعنية، لأجل تقديم التعديلات الضرورية التي من شأنها تحصين الممارسة الطبية وحمايتها من أية منزلقات غير شرعية، وضمان حماية صحة المواطنين”.

كما أكدت النقابة أن تأجيل الاضرابات “تعبيرا منها عن حسن نيّتها وعن رغبتها في معالجة هذا الموضوع معالجة حكيمة تستحضر التشريعات والقوانين المؤطرة للمجال الطبي، المغربية والعالمية، ومنها توجيهات منظمة الصحة العالمية”.

وكانت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، قد حذرت من مغبّة تبني مشروع القانون 13.45، الذي اعتبرت أن مادته السادسة تشكّل انتهاكا صارخا للقانون 13.131 المنظم لمهن الطب في المغرب، خاصة المواد 2 و 4 و 15 و107 إلى جانب المادة 108.

كما عبرت عن رفضها التام لهذا المشروع لكونه يجيز الممارسة غير القانونية للطب في المغرب، ودعت إلى ضرورة اعتماد التعديلات التي اقترحتها حفاظا على صحة المواطنين.