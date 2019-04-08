حقيقة الكاملة لشكاية سائق حافلة لنبيل عيوش للقضاء

أفادت تقارير إعلامية مغربية، أخيرا، أن سائق حافلة، يدعى محمد الهاشمي، ادعى تعرضه للاستغلال من طرف المخرج، والمنتج نبيل عيوش، ما دفعه إلى وضع شكاية ضده، يطلب من خلالها حقوقه المادية، والمعنوية، غير أن الحقيقة أن هذه القضية انتهت قبل سنوات والقضاء أصدر حكمه لصالح شركة نبيل عيوش.

مصادر مقربة من المخرج نبيل عيوش أكدت، اليوم الأحد، لـ”اليوم24، أن القضية تعود إلى سنوات مضت، والمحكمة حكمت لصالح شركة عيوش، ضد سائق الحافلة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام سائق الحافلة لعيوش قبل سنوات باستغلال صورته دون علمه، وذلك في شريطه السينمائي “يا خيل الله”، إذ اكتشف أنه أدى دورا في الشريط المذكور، بعدما ظهر في حفل شعبي فيه لقطات، وصفها باللاأخلاقية.

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وأضاف سائق الحافلة أنه دعي من طرف فريق عمل الفيلم، لعشاء بمناسبة انتهاء التصوير، لأنه كان مكلفا بنقل أشخاص من شارع الفداء إلى دوار البراهمة، للمشاركة في الشريط السينمائي، قبل أن يفاجأ بإقحامه في إحدى اللقطات دون علمه، أو أخذ الإذن منه.

واشتكى السائق من مواجهة مشاكل عائلية لظهوره في المشهد، الذي أثثته شيخات، وتضمن كلاما نابيا، حسب تعبيره، لكن المحكمة في نهاية الأمر حكمت لصالح شركة عليان لصاحبها عيوش.